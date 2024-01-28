Венгерские националисты заявили о претензиях на украинские земли в Закарпатье

По словам лидера партии «Наша родина», Венгрия может претендовать на территории Закарпатской области Украины, так как является единственной страной, которая представляет венгерскую нациюЛидер венгерской партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Украина в случае поражения в конфликте с Россией должна отдать Венгрии территорию своей Закарпатской области.