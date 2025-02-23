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Силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над шестью регионами России

Силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над шестью регионами России

Силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. В том числе пять БПЛА были уничтожены над территорией Орловской области, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три БПЛА — над Липецкой, по два БПЛА над территориями Тульской и Воронежской областей.

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