Месси лидирует в гонке бомбардиров сезона МЛС и по «гол+пас» – 9+4 в 7 играх

Лионель Месси сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). С 9 мячами в 7 играх форвард «Интер Майами» вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона, опережая Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк»), на счету которых по 8 голов.
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