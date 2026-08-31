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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самедов согласен с Дивеевым, что раньше «Спартак» был сильнее: «Конечно. Фернандо, Глушаков, Ананидзе, Попов, Зобнин могли играть в центре. Луис Адриано, Зе Луиш, Квинси Это несопоставимо»

Бывший полузащитник « Спартака »  Александр Самедов согласился со словами защитника « Зенита » Игоря Дивеева о том, что раньше состав «Спартака» был сильнее.

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