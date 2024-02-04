СК: В Бурятии завели дело на мать, чей младенец с обморожениями попал в больницу

В Прибайкальском районе Бурятии двое малолетних детей, отправившись на поиски своей матери, которая ушла к подруге, оставались на морозе длительное время, в результате чего 9-месячный ребенок был доставлен в больницу с обморожениями рук и ног.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии