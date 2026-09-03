Новый рубль будет стоить денег.

Из-за цифрового рубля банки потеряют ликвидность и комиссионные доходы Внедрение цифрового рубля может привести к потере до 100 млрд руб.
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