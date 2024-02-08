Человек отдал мне на разборку машину за 80 тыс., которую он купил за 1,5 миллиона. Ошибка, которую нельзя повторять

Приветствую всех автолюбителей на своём канале. Здесь я часто пишу о тех машинах, которые пригоняют мне на разбор, а точнее — которые я лично забираю у продавцов, которые по той или иной причине решили избавиться от своего автомобиля.
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