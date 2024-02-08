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Человек отдал мне на разборку машину за 80 тыс., которую он купил за 1,5 миллиона. Ошибка, которую нельзя повторять

Человек отдал мне на разборку машину за 80 тыс., которую он купил за 1,5 миллиона. Ошибка, которую нельзя повторять

Приветствую всех автолюбителей на своём канале. Здесь я часто пишу о тех машинах, которые пригоняют мне на разбор, а точнее — которые я лично забираю у продавцов, которые по той или иной причине решили избавиться от своего автомобиля.

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