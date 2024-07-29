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Генич об игре «Краснодара» с Махачкалой: «Просто чудовищно. Печальное зрелище в первом тайме: ни движения, ни мысли, ни страсти»

Матч 2-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:0. «Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня.

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