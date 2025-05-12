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Тайная доктрина

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Укрощение Нетаньяху. США резко меняют политику на Ближнем Востоке, «медовый месяц» кончился

Укрощение Нетаньяху. США резко меняют политику на Ближнем Востоке, «медовый месяц» кончился

Укрощение Нетаньяху. США резко меняют политику на Ближнем Востоке, «медовый месяц» кончился Трамп не хочет быть в заложниках у Израиля.

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Юрий Ильинов
В ночь на 12 мая ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Николаевской, Одесской, Ровенской, Киевской и других областях Украины В ночь на понедельник российские войска провели серию атак на объекты Украины с применением беспилотников большого радиуса действия. Сообщается о многочисленных прилётах от юга до севера Украины. Взрывы в течение ночи гремели в городе Белгород-Днестровский. Через этого город проходит один из логистических маршрутов при поставке оружия, идущего со стороны натовской Румынии. Несколько взрывов прогремели в районе Вознесенска Николаевской области. По последним данным, поражена инфраструктура военного аэродрома, расположенного юго-восточнее этого города. Прилёты зафиксированы в Киевской области. Так, сообщается о взрывах в городе Белая Церковь. Громко в ночь на 12 мая было и в соседней с Киевской Житомирской области. Там прилёты пришлось по узлам военной логистики, где противник на складах накапливал арсеналы оружия и боеприпасов. Кроме того, стало известно о поражении военной инфраструктуры в Ровенской области. Через неё ведутся поставки оружия и техники со стороны Польши. Также взрывы прогремели в Сумской и Харьковской областях. Напомним, что накануне противник с позиции в Сумской области нанёс ракетный удар по курскому Рыльску. В результате удара была разрушена автомойка, расположенная недалеко от моста через Сейм. По последним данным, ранены три человека. Напомним, что, несколько дней назад появились сведения о том, что Россия закрывает воздушное пространство в районе полигона Капустин Яр. Некоторые эксперты выдвинули предположение, согласно которому это может быть «предвестником нового удара с использованием БРСД «Орешник».
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