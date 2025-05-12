Укрощение Нетаньяху. США резко меняют политику на Ближнем Востоке, «медовый месяц» кончился

Юрий Ильинов

В ночь на 12 мая ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Николаевской, Одесской, Ровенской, Киевской и других областях Украины В ночь на понедельник российские войска провели серию атак на объекты Украины с применением беспилотников большого радиуса действия. Сообщается о многочисленных прилётах от юга до севера Украины. Взрывы в течение ночи гремели в городе Белгород-Днестровский. Через этого город проходит один из логистических маршрутов при поставке оружия, идущего со стороны натовской Румынии. Несколько взрывов прогремели в районе Вознесенска Николаевской области. По последним данным, поражена инфраструктура военного аэродрома, расположенного юго-восточнее этого города. Прилёты зафиксированы в Киевской области. Так, сообщается о взрывах в городе Белая Церковь. Громко в ночь на 12 мая было и в соседней с Киевской Житомирской области. Там прилёты пришлось по узлам военной логистики, где противник на складах накапливал арсеналы оружия и боеприпасов. Кроме того, стало известно о поражении военной инфраструктуры в Ровенской области. Через неё ведутся поставки оружия и техники со стороны Польши. Также взрывы прогремели в Сумской и Харьковской областях. Напомним, что накануне противник с позиции в Сумской области нанёс ракетный удар по курскому Рыльску. В результате удара была разрушена автомойка, расположенная недалеко от моста через Сейм. По последним данным, ранены три человека. Напомним, что, несколько дней назад появились сведения о том, что Россия закрывает воздушное пространство в районе полигона Капустин Яр. Некоторые эксперты выдвинули предположение, согласно которому это может быть «предвестником нового удара с использованием БРСД «Орешник».