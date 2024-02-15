На Дериглазова в скором времени откроется семейная поликлиника

<p style="text-align:justify"><strong>Как мы писали ранее, первое время в поликлинике будут доступны запись к терапевтам и возможность вызова скорой помощи, а уже ближе к осени будет активна деятельность узкоспециализированных врачей и педиатров.
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