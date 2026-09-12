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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» находится в Грозном – в 17:00 домашний матч против СКА. Команда не может вернуться домой из-за ограничений в аэропорту (Дарья Тубольцева)

«Сочи» находится в Грозном за несколько часов до матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА . Об этом сообщает журналистка Дарья Тубольцева.

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