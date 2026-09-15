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Татар-информ

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Директор школы Нижнекамска рассказала, как помогла семьям с грудными детьми

Директор школы Нижнекамска рассказала, как помогла семьям с грудными детьми

Фото предоставлено директором школы №7 Нижнекамска Евгенией Базеевой Директор школы №7 Нижнекамска Евгения Базеева после атаки беспилотников 13 сентября помогла организовать в учреждении прием жителей ближайших домов.

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