Олег Коробченко подвел итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» в РТ

В 2024 году Региональный центр компетенций Татарстана провел ряд мероприятий по повышению производительности труда, направленных на улучшение работы предприятий и развитие культуры бережливого производства в регионе.
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