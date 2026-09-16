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Эксперт по инвестициям в недвижимость Арик Шабанов: складская недвижимость сохраняет инвестиционный потенциал

Эксперт по инвестициям в недвижимость Арик Шабанов: складская недвижимость сохраняет инвестиционный потенциал

Инвестиции в складскую недвижимость по-прежнему могут оставаться привлекательными, несмотря на рост вакантности и коррекцию арендных ставок.

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