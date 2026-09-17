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ТАСС

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Захарова: генсек ООН сознательно подыграл антироссийской кампании по Буче

Захарова: генсек ООН сознательно подыграл антироссийской кампании по Буче

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он стал частью провокации в Буче, подыграв антироссийской кампании.

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