Захарова: генсек ООН сознательно подыграл антироссийской кампании по Буче

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он стал частью провокации в Буче, подыграв антироссийской кампании.
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