Мастера с мастерками.

Производитель работ РСЦ (большинству обывателей эта профессия известна по сокращенной версии названия - ´прораб´) Юрий ПЕТРАНКОВ - о деле для настоящих мужчин, об идеальном составе сплава опыта и молодости, о работе на ответственном объекте и о том, как поздравит коллег с Днем строителя.