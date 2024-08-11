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Мастера с мастерками.

Мастера с мастерками.

Производитель работ РСЦ (большинству обывателей эта профессия известна по сокращенной версии названия - ´прораб´) Юрий ПЕТРАНКОВ - о деле для настоящих мужчин, об идеальном составе сплава опыта и молодости, о работе на ответственном объекте и о том, как поздравит коллег с Днем строителя.

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