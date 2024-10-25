Пожар в пекарне на улице Рабкоров локализован

Уже сегодня утром в пекарне "Дон Батон" на улице Рабкоров в Уфе произошел пожар. Спасатели оперативно отреагировали на сигнал тревоги и смогли локализовать пламя на площади 10 квадратных метров, предотвратив его дальнейшее распространение на соседние помещения.