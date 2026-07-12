Олимпийский чемпион получит 95 миллионов в «Динамо», в КХЛ стало больше легионеров. Хоккейные трансферы и слухи

Сборы все ближе.Менее месяца остается до начала сборов команд КХЛ, к середине июля наступило небольшое затишье, хотя по селекции некоторых клубов пока совсем неясно, что из себя будут представлять эти команды.
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