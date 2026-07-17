В Орле из-за проблем с запчастями не работают три фонтана

Ремонт трёх фонтанов в Орле забуксовал из-за проблем с поставками иностранных запчастей. Не работают фонтаны на площади Содружества (объект отключили ещё в 2025 году – не было денег на обслуживание и консервацию), на бульваре Победы и в сквере «Юность».