Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

133 подписчика

В Орле из-за проблем с запчастями не работают три фонтана

В Орле из-за проблем с запчастями не работают три фонтана

Ремонт трёх фонтанов в Орле забуксовал из-за проблем с поставками иностранных запчастей. Не работают фонтаны на площади Содружества (объект отключили ещё в 2025 году – не было денег на обслуживание и консервацию), на бульваре Победы и в сквере «Юность».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии