Губернатор Воронежской области о 2:0 со «Спартаком» в «Лужниках»: «Все убедились, что газон «Факела» на результат решающим образом не влияет» 

«Отличный матч нам подарили две, пожалуй, самые народные команды в стране! Но наш «Факел», как сказал его капитан Ираклий Квеквескири, был лучше во всем! Благодарю за неповторимые эмоции игроков, тренерский штаб и около 1500 болельщиков из Воронежа, которые на трибунах легендарных «Лужников» легко заглушали поклонников столичного клуба.