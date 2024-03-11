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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Воронежской области о 2:0 со «Спартаком» в «Лужниках»: «Все убедились, что газон «Факела» на результат решающим образом не влияет» 

«Отличный матч нам подарили две, пожалуй, самые народные команды в стране! Но наш «Факел», как сказал его капитан Ираклий Квеквескири, был лучше во всем! Благодарю за неповторимые эмоции игроков, тренерский штаб и около 1500 болельщиков из Воронежа, которые на трибунах легендарных «Лужников» легко заглушали поклонников столичного клуба.

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