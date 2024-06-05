Global Look Press/Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден не верит в эффективность запланированной конференции по Украине в Швейцарии, сообщили в газете Global Times со ссылкой на китайских экспертов.
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