Каранка возглавил «Гранаду». Клуб идет 17-м в Ла Лиге

Айтор Каранка стал новым главным тренером «Гранады». 48-летний испанец возглавил команду после того, как та потерпела в Ла Лиге два поражения подряд – от «Леванте» (1:4) и «Севильи» (2:4) – и после 32 матчей занимает в таблице 17-е место.