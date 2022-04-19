Каранка возглавил «Гранаду». Клуб идет 17-м в Ла Лиге

Айтор Каранка стал новым главным тренером «Гранады». 48-летний испанец возглавил команду после того, как та потерпела в Ла Лиге два поражения подряд – от «Леванте» (1:4) и «Севильи» (2:4) – и после 32 матчей занимает в таблице 17-е место.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии