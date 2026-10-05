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«Нас дружбе народов обучать не надо»: русских школьников начали приобщать к мечетям

«Нас дружбе народов обучать не надо»: русских школьников начали приобщать к мечетям

В школах ряда регионов России развернулась масштабная кампания по приобщению русских детей к исламу, включающая систематические визиты имамов на уроки и организацию экскурсий в мечети.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя вера никитина
вера никитина

Мы много лет наблюдали как воспитывали украинских детей, посмеивались... А теперь это происходит у нас, на нашей территории и что, будем тоже посмеиваться... А дети имеют свойство расти и впитывать информацию...

Профиль пользователя Анатолий Александрович Фаткуллин
Анатолий Александрович Фаткуллин

Принудительное насаждение конфессиональной инадлежности и признаков конфессиональной культуры должно пресекаться в том числе с применением УК РФ. Если бы в любой стране проповедующей ислам в школах начали прививать Православие, каковы были бы последствия. В светском государстве решение о своей принадлежности к той, или иной религии любой гражданин прининает самостоятельно, иное будет считаться вторжением в личную жизнь. А по существу - педагогический состав гнать по профнепригодности, миссионеров гнать в шею, не поймут - двери пенитенциарных заведений открыты.....

Профиль пользователя Искандер
Искандер

Вспомните, сколько визга либеральной сволочи было по поводу ФАКУЛЬТАТИВНЫХ занятий в школах по основам Православия.И как дуры-яжематери верещали про отделенности религии от государства. Расеяне радостно проголосовали за "дружбонародность" по методичке едросятины, так что нечего скулить. Аллаху акбар, деточки...

Профиль пользователя ММ
ММ

Проповедовать вне пределов мечети? Пусть платят огромные штрафы и организаторов садят по 282 статье!

Профиль пользователя Виктор Луговой
Виктор Луговой

А давайте каждую третью пятницу в ту Мечеть будет приходить Архиерей. И рассказывать об устройстве Церкви, и отвечать на вопросы. И пусть паства Мечети попробует не слушать с огромным интересом, пусть только попробует. М?