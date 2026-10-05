«Нас дружбе народов обучать не надо»: русских школьников начали приобщать к мечетям

В школах ряда регионов России развернулась масштабная кампания по приобщению русских детей к исламу, включающая систематические визиты имамов на уроки и организацию экскурсий в мечети.
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благодаря идиотизму и попустительству дружбанов народов во власти нагло и упорно проводится политика исламизации населения
Мы много лет наблюдали как воспитывали украинских детей, посмеивались... А теперь это происходит у нас, на нашей территории и что, будем тоже посмеиваться... А дети имеют свойство расти и впитывать информацию...
Зато правители города пловом обжираются и подарки ценные получают ,а если нет то у них одна извилина и то ниже пояса
По вине всего лишь одного известного"ИСЛАМИЗАТОРА" страны держава утратит православие и скатится в жёсткий шариат. Этот человек - шпион и предатель Родины
Принудительное насаждение конфессиональной инадлежности и признаков конфессиональной культуры должно пресекаться в том числе с применением УК РФ. Если бы в любой стране проповедующей ислам в школах начали прививать Православие, каковы были бы последствия. В светском государстве решение о своей принадлежности к той, или иной религии любой гражданин прининает самостоятельно, иное будет считаться вторжением в личную жизнь. А по существу - педагогический состав гнать по профнепригодности, миссионеров гнать в шею, не поймут - двери пенитенциарных заведений открыты.....
Вспомните, сколько визга либеральной сволочи было по поводу ФАКУЛЬТАТИВНЫХ занятий в школах по основам Православия.И как дуры-яжематери верещали про отделенности религии от государства. Расеяне радостно проголосовали за "дружбонародность" по методичке едросятины, так что нечего скулить. Аллаху акбар, деточки...
Проповедовать вне пределов мечети? Пусть платят огромные штрафы и организаторов садят по 282 статье!
А давайте каждую третью пятницу в ту Мечеть будет приходить Архиерей. И рассказывать об устройстве Церкви, и отвечать на вопросы. И пусть паства Мечети попробует не слушать с огромным интересом, пусть только попробует. М?
Потому, что мы русские, в большинстве своем стали бездуховными, в отличие от мусульман