Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Блажен, кто верует. Есть только одно единственное возражение -  ИХ ЛЕГИОНЫ, И НА ИХ СТОРОНЕ ПОДЛОСТЬ И НАГЛОСТЬ. А МЫ...Боец, державший о...
  • Elena
    США - чирий на теле нашей планеты.Могут за секунду ...
  • Фаина Юсупова
    ООН теперь не стала такой как была,теперь возглавляют падальщики-убийцы как Америка,Великобритания и остальная шайка ...Британский постпр...

Зеленский объявил о секрете между Британией и Украиной. Тайну шустро раскрыли: "Ну, замахнулись!"

Зеленский объявил о секрете между Британией и Украиной. Тайну шустро раскрыли: "Ну, замахнулись!"

Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о "столетнем" партнёрстве между Украиной и Британией есть секретные положения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Прилеп укроп в сене отдохнут,а проснулся без почек?
Ответить
16 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Продал украинский народ, гнида пархатая! Он уже проклят до седьмого колена!
Ответить
15 час.
Yvan
Не будет живых наглоскунсов на этой территории. Только кости.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх