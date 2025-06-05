Политика как он...
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Политика как она есть

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Омбудсмен Морозова: ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР, где их лечили

Омбудсмен Морозова: ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР, где их лечили

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала, что ВСУ в Волновахе в ДНР расстреляли из танка больницу, в которой их лечили.

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