Мошенники оформили на 74-летнего пенсионера кредит под 67 % годовых

Злоумышленники оформили в банке от имени пенсионера кредит на 100 тысяч рублей под 67 % годовых. В Новосибирске 74-летний пенсионер, имеющий инвалидность, совершенно случайно узнал о том, что на него оформлен кредит под 67 % годовых.