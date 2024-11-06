Мошенники оформили на 74-летнего пенсионера кредит под 67 % годовых

Злоумышленники оформили в банке от имени пенсионера кредит на 100 тысяч рублей под 67 % годовых. В Новосибирске 74-летний пенсионер, имеющий инвалидность, совершенно случайно узнал о том, что на него оформлен кредит под 67 % годовых.
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