Мехвод одолел боевика ВСУ в рукопашном поединке и взял его в плен

Механик-водитель танка Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Макс во время освобождения населенного пункта Скудное в ДНР рассказал, как взял боевику ВСУ в плен, одолев его в рукопашной схватке.