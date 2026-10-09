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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Овчинников об Альбе в «Родине»: «Негативно к этому отношусь. Россия не отстойник и не помойка, у нас много своих тренеров. Один Семин даст фору всем иностранцам в лиге»

Экс-тренер нижегородского «Локомотива»  Валерий Овчинников прокомментировал назначение  Джонатана Альбы на пост главного тренера « Родины ».

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