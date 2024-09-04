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Штурм «проклятого города»: России удалось проломить оборону Угледара. ВСУ уходят до Днепра?

Штурм «проклятого города»: России удалось проломить оборону Угледара. ВСУ уходят до Днепра?

11,9K прочтений Вчера «Ворог поновив удари з метою обходу Вугледару iз флангiв», - истерично визжат украинские паблики.

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