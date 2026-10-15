On TV this Thursday: 9-1-1, 9-1-1: Nashville, The Diplomat, and Grey's Anatomy return with new seasons, and Crystal Lake expands the Friday the 13th franchise.
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