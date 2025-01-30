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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шомуродов забил «Айнтрахту», выйдя на замену. Раньери заявил, что Эльдор остается в «Роме»: «Все его любят, потому что он выкладывается. Иногда он меня бесит, но на кого я буду злиться, если он уйдет?»

Нападающий отметился голом после выхода на замену в матче Лиги Европы против «Айнтрахта» (2:0). После игры главный тренер римлян Клаудио Раньери сообщил, что форвард сборной Узбекистана никуда не уйдет.

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