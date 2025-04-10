Трамп заявил о проблемах из-за новой торговой политики США

При переходе к новой торговой политике Соединенные Штаты настигли дополнительные трудности, среди которых недостаточно быстрая обработка американской стороной запросов других стран, желающих заключить сделку с Вашингтоном.
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