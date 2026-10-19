В 2027 году выгоднее планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом сообщило РИА «Новости» , сопоставив производственный календарь с постановлением кабмина о переносе выходных.
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