Пермский депутат тратил деньги, выделенные на страховку его сотрудников, на отпуск с семьей

За два года народный избранник потратил 326 000 рублей.Депутат Лысьвенской думы и по совместительству директор муниципальной ритуальной компании «Руссо» Алексей Бояршинов тратил деньги, выделенные на страховку своих сотрудников, на отпуск с семьей.