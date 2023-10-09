Пермский депутат тратил деньги, выделенные на страховку его сотрудников, на отпуск с семьей

За два года народный избранник потратил 326 000 рублей.Депутат Лысьвенской думы и по совместительству директор муниципальной ритуальной компании «Руссо» Алексей Бояршинов тратил деньги, выделенные на страховку своих сотрудников, на отпуск с семьей.
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