Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Городам надо расширяться, а не расти вверх. Втыкают высотки так,что даже машинам невозможно проехать. А надо всего ли...Как повысить рожд...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Проститутка Собчак, как и ее мама папа откинувший кони на проститутке, вся такая семейка с прибамбасами....Ксения Собчак обв...
  • надежда белугина
    Вероятно, понадобится более жёсткое оружие. уж очень был смел в разговорах.😀Галкин* сделал пр...

Пермский депутат тратил деньги, выделенные на страховку его сотрудников, на отпуск с семьей

Пермский депутат тратил деньги, выделенные на страховку его сотрудников, на отпуск с семьей

За два года народный избранник потратил 326 000 рублей.Депутат Лысьвенской думы и по совместительству директор муниципальной ритуальной компании «Руссо» Алексей Бояршинов тратил деньги, выделенные на страховку своих сотрудников, на отпуск с семьей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх