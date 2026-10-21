При деменции у человека искажается восприятие людей, предметов, пространства и времени. Об этом Здоровью Mail рассказала психолог, медицинская сестра, клинический тренер, ведущая волонтерских тренингов благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Ирина Прокопенко.
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