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Послание дошло до адресата. Как «Орешник» вызвал панику на Западе

Послание дошло до адресата. Как «Орешник» вызвал панику на Западе

Шесть всполохов над Днепропетровском — первое применение новейшей ракетной системы «Орешник». Ответ на самую опасную в новейшей истории натовскую провокацию: Америка разрешила применять ракеты свои и союзников вне зоны СВО, вглубь территории России.

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