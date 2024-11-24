Послание дошло до адресата. Как «Орешник» вызвал панику на Западе

Шесть всполохов над Днепропетровском — первое применение новейшей ракетной системы «Орешник». Ответ на самую опасную в новейшей истории натовскую провокацию: Америка разрешила применять ракеты свои и союзников вне зоны СВО, вглубь территории России.
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