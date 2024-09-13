Четыре варианта. Чем Россия ответит Западу на «прямое вступление в войну»

Британское информагентство Reuters пишет, что Белый дом готов лишь закрыть глаза на использование неамериканских ракет — британских Storm Shadow и французских SCALP, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ближайшие дни ожидать разрешений не стоит, и добавил, что удары «не принесут Украине победу в войне».