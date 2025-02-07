Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа идеологический и политический раскол в стране не пошёл на убыль, а, наоборот, усиливается.
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