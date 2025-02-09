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«Если США и Европа не кинут»: Зеленский согласен на переговоры с Россией

Президент* Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия прекратились в мае минувшего года, рассказал о том, что готов к любым мирным процессам при том условии, что США и страны Европы смогут гарантировать Незалежной дальнейшую безопасность.

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