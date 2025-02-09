Президент* Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия прекратились в мае минувшего года, рассказал о том, что готов к любым мирным процессам при том условии, что США и страны Европы смогут гарантировать Незалежной дальнейшую безопасность.
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