Японский эксперт рассказал о возможном ответе G7 на «экономическое принуждение» КНР

Страны «большой семерки» наверняка согласятся с мерами взаимопомощи одному из членов группы в том случае, если Китай предпримет против него меры «экономического принуждения», но применять коллективное наказание Пекина в ответ G7 вряд ли решится.
Страны «большой семерки» наверняка согласятся с мерами взаимопомощи одному из членов группы в том случае, если Китай предпримет против него меры «экономического принуждения», но применять коллективное наказание Пекина в ответ G7 вряд ли решится.
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