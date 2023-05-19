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Японский эксперт рассказал о возможном ответе G7 на «экономическое принуждение» КНР

Японский эксперт рассказал о возможном ответе G7 на «экономическое принуждение» КНР

Страны «большой семерки» наверняка согласятся с мерами взаимопомощи одному из членов группы в том случае, если Китай предпримет против него меры «экономического принуждения», но применять коллективное наказание Пекина в ответ G7 вряд ли решится.

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