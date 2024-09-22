«Слабоумие и отвага»: Захарова объяснила Западу, чем опасны поставки оружия Киеву

Оружие используют для ударов по АЭС.фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova--> Западные страны не понимают угроз, связанных с поставками Киеву вооружений, заявила 22 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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