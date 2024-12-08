Петербургский кинотеатр «Фестиваль» стал одним из лучших в городе молодежных центров

Губернатор Беглов посетил здание в ходе рабочего объезда Выборгского района В помещение кинотеатра «Фестиваль» в Выборгском районе Петербурга в октябре 2024 года был проведен капитальный ремонт, после чего здание переделали в молодежный досуговый центр.