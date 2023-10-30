Карлос Сайнс: Надо понять, что Ferrari делает такое с машиной и балансом

Карлос Сайнс: Надо понять, что Ferrari делает такое с машиной и балансомFerrariИспанский пилот Ferrari Карлос Сайнс отметил слабый гоночный темп SF-23 после старта со второго места и финиша четвертым на Гран При Мексики.
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