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Медведчук: Украина стала неудавшимся политическим проектом при Зеленском

Медведчук: Украина стала неудавшимся политическим проектом при Зеленском

Остатки украинской государственности сейчас переживают агонию. Об этом глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в своей статье «Украинский суверенитет и независимость канули в лету» для «Известий».

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