Песков: у Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения

Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com У президента России и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, однако их разговор пока не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com У президента России и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, однако их разговор пока не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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