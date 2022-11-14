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Песков: у Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения

Песков: у Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения

Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com У президента России и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, однако их разговор пока не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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