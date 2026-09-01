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Царьград

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Дортмундская "Боруссия" разгромила ХЕБК 5:0 в Кубке Германии

Дортмундская "Боруссия" разгромила ХЕБК 5:0 в Кубке Германии

Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу над ХЕБК из Гамбурга в матче Кубка Германии, завершив встречу со счётом 5:0.

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