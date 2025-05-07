Почему одни животные стали ископаемыми, а другие просто исчезли

Почему некоторые древние животные превратились в окаменелости, а другие бесследно исчезли? Ответ, по крайней мере частично, может скрываться в их собственном организме, как следует из исследования Университета Лозанны (UNIL), опубликованного в журнале Nature Communications.
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