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80 лет первому параду Кантемировской дивизии: как советские танки прошли по Красной площади

80 лет первому параду Кантемировской дивизии: как советские танки прошли по Красной площади

8 сентября 2026 года исполняется ровно 80 лет со дня исторического парада на Красной площади в Москве, в котором приняла участие 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизия.

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