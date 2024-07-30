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В Прикамье приставы взыскали 47 млн рублей долгов по зарплате

В Прикамье приставы взыскали 47 млн рублей долгов по зарплате

Всего в работе у приставов находилось более 2000 исполнительных производств.Судебные приставы Пермского края за первые шесть месяцев текущего года добились выплаты более 47 млн рублей долгов по зарплате.

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