В Прикамье приставы взыскали 47 млн рублей долгов по зарплате

Всего в работе у приставов находилось более 2000 исполнительных производств.Судебные приставы Пермского края за первые шесть месяцев текущего года добились выплаты более 47 млн рублей долгов по зарплате.
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