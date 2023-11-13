Аналитик Андрианов: цена на нефть вернется к $90 за баррель

В ближайшее время цена на нефть вернется к отметке 90 долларов за баррель — именно такая стоимость энергоресурса была до начала эскалации между Израилем и Палестиной, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.